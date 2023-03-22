İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu, EYT'liye 90+25 ile emeklilik! 17.9 milyon kişi kapsamda!
Borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın faiz ve gecikme cezalarının silinmesine olanak sağlayacak. SGK'da yapılandırma ile ilgili fırsatları paylaştı. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!
Vergi borcu yapılandırma hakkında aramalar hız kazandı. 2023 borç yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yasaya göre; vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları için süreç de başlayacak. Öte yandan SGK tarafından yapılandırma avantajları açıklandı. Part time ile çalışanlar eksik günlerini tamamlayacak, isteğe bağlı sigortalılar ise yapılandırma kapsamında yer alacak. EYT'liler ise 90+25 ile emeklilikte kolaylık sağlayacak. Peki, 7440 SGK yapılandırma başvurusu başladı mı? Yapılandırmada Bağkur İHYA var mı? İşte detaylar haberimizde!
Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek.
Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek.
Sigorta, GSS, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.