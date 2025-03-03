Mart ayında en ucuz, en uygun ayçiçek yağı hangi markette?

Peki, Mart ayında en uygun fiyatlı ayçiçek yağı nerede? Bu sorunun cevabı, marketlerin dönemsel olarak sunduğu indirimlerle şekilleniyor. Marketlerin ve markaların fiyatları arasında farklılıklar bulunsa da, tüketiciler bu farkı dikkate alarak bütçelerine en uygun seçeneği değerlendirebiliyor.
Torku Ayçiçek Yağı Pet 5 lt:
A101: 229,00 TL
Torku markası da 45,80 TL/litre fiyatıyla oldukça uygun bir seçenek sunuyor.
Oba Ayçiçek 5 lt Pet Yağı:
A101: 229,00 TL
Oba markası da benzer şekilde 45,80 TL/litre fiyatla satılıyor.
Emek 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı:
Carrefour: 259,90 TL
Fiyatı 51,98 TL/litre olan Emek markası, kalite ve fiyat dengesi arayan tüketiciler için uygun.
Sırma 5 lt Pet Ayçiçek Yağı:
Carrefour: 269,45 TL
Sırma markası ise litre başına 53,89 TL fiyatla satılmakta.
Dare 5 lt Ayçiçek Yağı:
Migros: 269,90 TL
Migros'un Dare markası, 53,98 TL/litre fiyatla tercih edilebilecek seçeneklerden.
TMO 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı:
Tarım Kredi Kooperatifi: 270,00 TL
Bu marka, litre başına 54,00 TL fiyatla piyasadaki rekabetçi seçeneklerden.
Safya 5 lt Pet Ayçiçek Yağı:
Bim: 297,50 TL
Safya markası ise 59,50 TL/litre fiyatla sunuluyor.
Yurda 5 lt Ayçiçek Yağı:
Hakmarekspress: 305,00 TL
Bu markanın fiyatı ise litre başına 61,00 TL olarak belirlenmiş.
Yudum 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı:
Getir Büyük: 364,99 TL
Yudum markasının fiyatı ise litre başına 72,99 TL ile biraz daha yüksek ancak kalitesiyle tercih edilebiliyor.
Bu fiyatlar, ayçiçek yağı almak isteyenler için önemli bir rehber olabilir. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen, vatandaşlar için uygun fiyatlı seçenekler büyük marketlerde mevcut.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır
Kaynak: Perakende satış platformu ve market zincirinin internet üzerindeki fiyat listeleri ve mevcut indirimler.