Mart 2025’te 1 milyon TL konut kredisi için güncel faiz oranları ödeme planı

Konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların bankalar arasında detaylı bir karşılaştırma yapması büyük önem taşıyor. Faiz oranlarının yanı sıra vade süresi, toplam ödeme tutarı ve ek masraflar gibi unsurlar da kredi tercihini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
Ev sahibi olmayı düşünenler için 1 milyon TL konut kredisi çekecekleri takdirde oluşacak aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye İş Bankası %2,85 29.513 TL 3.558.088 TL
Akbank %2,85 29.513 TL 3.561.148 TL
TEB %2,83 29.330 TL 3.536.248 TL
QNB Finansbank %2,84 29.421 TL 3.547.224 TL
Garanti BBVA %2,88 29.787 TL 3.605.889 TL
Yapı Kredi %2,89 29.879 TL 3.601.725 TL
Ziraat Bankası %3,09 31.723 TL 3.823.318 TL
ING Bank %3,14 32.188 TL 3.879.160 TL
Halkbank %3,25 33.215 TL 4.002.405 TL
DenizBank %3,49 35.478 TL 4.273.957 TL
VakıfBank %3,89 39.303 TL 4.731.391 TL
✔️ Faiz Oranı / Kâr Payı: En düşük faiz oranı cazip görünse de vade süresine göre toplam ödeme miktarını değerlendirmek önemlidir.
✔️ Ek Masraflar: Bankaların sunduğu kredi paketlerinde dosya masrafı, sigorta ve ekspertiz ücreti gibi ek ödemeleri kontrol etmek gerekir.
✔️ Ödeme Planı: Kredi çekmeden önce, aylık taksit tutarlarının bütçeye uygun olup olmadığı hesaplanmalıdır.
✔️ Erken Ödeme ve Yapılandırma: Kredinin erken kapatılması durumunda uygulanacak cezai şartlar dikkate alınmalıdır.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr