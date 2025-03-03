Mart 2025’te 1 milyon TL konut kredisi için güncel faiz oranları ödeme planı

Konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların bankalar arasında detaylı bir karşılaştırma yapması büyük önem taşıyor. Faiz oranlarının yanı sıra vade süresi, toplam ödeme tutarı ve ek masraflar gibi unsurlar da kredi tercihini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.