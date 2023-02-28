Mart ayı EMEKLİ, MEMUR maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli memur maaş ödeme tarihleri ve LİSTESİ 2023!

Şubat ayını geride bırakırken yüzbinlerce memur ve emeklinin gözü kulağı Mart ayı ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem felaketi nedeniye Şubat ayı emekli ve memur aylıklarının erken ödeneceğini açıklamıştı. Buna göre şçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Peki Mart ayı EMEKLİ, MEMUR maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? İşte SSK, Bağ-Kur, 4C emekli memur maaş ödeme tarihleri ve LİSTESİ 2023!