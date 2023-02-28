Mart ayı EMEKLİ, MEMUR maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? SSK, Bağ-Kur, 4C emekli memur maaş ödeme tarihleri ve LİSTESİ 2023!
Emekliler sık sık emekli maaşları erken yatacak mı, ne zaman ödenecek sorgusu yapıyor. Şubat ayında emekli maaşları erken ödenmişti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye'de büyük hüzne sebep olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da harekete geçti. Buna göre emekli maaşlarının erken yatırılmasına karar verildi. Gözler bu kez Mart ayına çevrildi. Peki Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli, memur maaşları erken yatar mı? İşte 4A-4B-4C emekli, memur maaşları ödeme TAKVİMİ 2023!
Şubat ayını geride bırakırken yüzbinlerce memur ve emeklinin gözü kulağı Mart ayı ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem felaketi nedeniye Şubat ayı emekli ve memur aylıklarının erken ödeneceğini açıklamıştı. Buna göre şçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Peki Mart ayı EMEKLİ, MEMUR maaşları ne zaman yatacak, erken yatar mı? İşte SSK, Bağ-Kur, 4C emekli memur maaş ödeme tarihleri ve LİSTESİ 2023!
MART AYI EMEKLİ, MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, ERKEN YATAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz Mart ayı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Emekli maaşlarının mart ayında erken yatması söz konusu olursa haberimize ekleyeceğiz.
ŞUBAT AYI SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATMIŞTI?
Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;
4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödendi.
SSK aylıklarından;
17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,
21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,
25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödendi.
ŞUBAT AYI BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödendi.