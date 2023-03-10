Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları erken yatacak mı? EYT-4A-4B-4C tahsis nosuna göre maaş ödeme tarihleri!
Mart ayı maaş ödeme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekli, memur maaş ödeme tarihleri, EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte gündemde sık sık araştırılmaya başlandı. Şubat ayında Kahramanmaraş depremi nedeniyle maaşlar erkene çekilmişti. Bilindiği üzere emekli maaşları tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatıyor. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları erken yatacak mı? EYT-4A-4B-4C tahsis nosuna göre maaş ödeme tarihleri!
Mart ayı memur ve emekli maaş ödeme günleri gündemde sıklıkla araştırılıyor. Şubat ayında ödemeler erkene alınmıştı. Mart ayında da erken yatıp yatmayacağı merak edildi. Peki, Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları erken yatacak mı? İşte detaylar...
E-Devlet üzerinden yapacakları EYT başvurusunun ardından SGK tarafından tahsis numarası alacak olan 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri maaş günlerini öğrenebilecek. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı sorgulama.
EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.