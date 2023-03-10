Mart ayı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Bu ay SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları erken yatacak mı? EYT-4A-4B-4C tahsis nosuna göre maaş ödeme tarihleri!

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.



