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GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023!

TYP personeli alımı için 56 ilde başvurular yapıldı. Böylelikle GSB'ye bağlı yurtlardaki barınma şartlarının iyileştirilmesi için kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 120 gün geçici süreyle personel istihdam edilecek. Peki, GSB TYP sonuçları açıklandı mı? Mart ayı GSB başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler.

11.03.2023 10:41 - Son Güncelleme: 11.03.2023 10:41
GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 56 ilde TYP personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda başvurular 7 Mart'a kadar alındı. Başvuruda bulunan adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklandı. Bakanlık bünyesinde 4 ay ( 120 gün) süre ile temizlik görevlisi istihdamı sağlayacak. Peki, GSB TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB TYP kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde!

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GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023!

ALIMLAR HANGİ KADROLARA OLACAK?

Bakanlığa bağlı yurtlardaki barınma şartlarının iyileştirilmesi için kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 120 gün geçici süreyle personel istihdam edilecek.

GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023!

56 ŞEHİRDE ALIM YAPILACAK

Alım yapılacak 56 şehir aşağıdaki iller olacak:

Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Merdin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.

GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023!

TYP İŞKUR 2023 MART PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP 2023 Mart personel alımı kura ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023!

İŞKUR TYP GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

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