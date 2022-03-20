🚨MART 2022 YENİ ZAMLI BENZİN MOTORİN FİYATLARI! 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste: BP, OPET, Shell, PO...

Benzin ve motorin güncel fiyat listesi merak edilerek araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamların ardından brent petrol fiyatları sıkı takibe alındı. Son olarak motorine zam geldi. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!