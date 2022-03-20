🚨MART 2022 YENİ ZAMLI BENZİN MOTORİN FİYATLARI! 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste: BP, OPET, Shell, PO...
Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika benzin, mazot fiyatları yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlar sonrası yeni zam olup olmayacağı merak konusu oldu. Son olarak 18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı fiyatlar değişti, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Araç sahipleri yeni zam açıklaması geldi mi, gelecek mi araştırıyor. Peki 21 Mart 2022 benzine, motorine zam var mı, ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları!
Benzin ve motorin güncel fiyat listesi merak edilerek araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamların ardından brent petrol fiyatları sıkı takibe alındı. Son olarak motorine zam geldi. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz Türkiye'de artan petrol fiyatlarına ilişkin "tavan fiyat" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayiz, EPDK'nın toplantısına ilişkin detayları paylaşırken, akaryakıt fiyatlarında yükselişin petrol şirketlerinin fazla karıyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Tayiz "Yüzde 30'luk oranlardan bahsediliyor. Tavan fiyat uygulaması önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Eğer olursa fiyatlar biraz daha aşağıya çekilebilir" ifadelerini kullandı.
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