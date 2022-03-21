Tavandan bildirim emekli aylığını artırıyor! İşte emekli aylığını arttırmanın püf noktaları
Yaşa ve ödenen prime göre değişen emekli aylığında son 3.5 yılda SGK'ya bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı 50-60 lira artıyor.
21.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 21.03.2022 06:56
İster SSK'lı ister Bağ- Kur'lu olsun özellikle son 3.5 yılda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı yaklaşık 50-60 lira artar.