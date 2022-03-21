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Tavandan bildirim emekli aylığını artırıyor! İşte emekli aylığını arttırmanın püf noktaları

Yaşa ve ödenen prime göre değişen emekli aylığında son 3.5 yılda SGK'ya bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı 50-60 lira artıyor.

21.03.2022 06:56 - Son Güncelleme: 21.03.2022 06:56
Tavandan bildirim emekli aylığını artırıyor! İşte emekli aylığını arttırmanın püf noktaları

Milyonlarca çalışanın şimdiden hesabını yaptığı emekli aylığı yaşa ve ödenen prim miktarına göre değişiyor.

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Tavandan bildirim emekli aylığını artırıyor! İşte emekli aylığını arttırmanın püf noktaları

İster SSK'lı ister Bağ- Kur'lu olsun özellikle son 3.5 yılda Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı yaklaşık 50-60 lira artar.

Tavandan bildirim emekli aylığını artırıyor! İşte emekli aylığını arttırmanın püf noktaları

Geçmişte primlerinin tamamı asgari ücretten yatsa bile bu durum değişmiyor.

Tavandan bildirim emekli aylığını artırıyor! İşte emekli aylığını arttırmanın püf noktaları

Böylece son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirilenlerin aylığında 750 liraya yakın artış olur.

Tavandan bildirim emekli aylığını artırıyor! İşte emekli aylığını arttırmanın püf noktaları

2008 sonrasında yapılan düzenlemeyle çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor.

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