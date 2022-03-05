ASHB'den her ay karşılıksız 2 bin 354 TL hesaplara yatıyor! 1 senede 28.000 TL ödeme yapılacak! 2022 müracaatlar için en önemli kıstas...
Milyonlarca vatandaşa her ay destek ödemeleri yatırılmaya devam ediliyor. Bu ödemelerden biri de evde bakım maaşı olarak karşımıza çıkıyor. Devlet çoğu kapsamda dar gelirli, sağlık yönünden hali iyi olmayan şahıslara çoğu alanda destek sağlıyor. Bu tarafta 535 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım maaşına nasıl müracaat yapılacağı, aranan şartlarının ne bulunduğu ve müracaatya dair bütün veriler önemle araştırılıyor. Başvuruların onaylanması sonucunda vatandaşlara her ay 2 bin 354 liraya kadar destek sağlanıyor. Bu oran 1 senede 28 bin 248 liraya ulaşıyor. Başvuru şartlarında eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. Peki, 2022 mart ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
Milyonlarca kişiye her ay destek ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerden birisi de evde bakım aylığı. Devlet sağlık açısında durumu iyi olmayan vatandaşlara destek sağlıyor. Müracaat yapmak için bazı bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yaklaşık 535 bin bireyin yararlandığı evde bakım aylığına iyi mi başvuru yapılacağı, aranan şartların ne olduğu ve başvuruya dair tüm bilgiler önemle araştırılıyor. Başvuruların onaylanması neticesinde verilen evde bakım parası ilk önemli ölçek haneye giren gelir oluyor. Bu bölüm sonucu fert başı net asgari ücretin üçte ikisinden azca olması gerekmektedir.
ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Bakan Yanık Şubat ayı için yaptığı açıklamada, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
2- Destekten yararlanması için aylığı alacak kişinin mi gelirine bakılıyor?
Haneye giren her türlü gelir toplamına bakılarak kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınıyor. Asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi hariç) net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor.