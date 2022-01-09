Marketteki etiket fiyatları değişiyor Bakan Nebati 'Çok ses getirecek' dedi! KDV düşüyor her şeye indirim geliyor! Yüzde 18 detayı...
KDV ile ilgili ses getirecek adım atılıyor. KDV için kollar sıvandı yeni düzenlemeye gidiliyor. Düzenleme hayata geçirildiğinde market fiyatlarına ve birçok şeye indirim gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti yeni yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı bile. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Gerçekten çok ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi piyasadaki başta üreticileri tüketicilerin başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz." dedi. KDV'de yapılacak köklü değişiklik etiketlere büyük oranda yansıyacak ve özellikle de gıda ürünlerinde vatandaşların yüzünü güldürecek indirim yapılacak. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili önemli değişikliğe gidiliyor. Yapılacak düzenleme ile etiket fiyatları düşecek bu durum da vatandaşların da cebini rahatlatacak. Türkiye'de şuanda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistemde köklü değişiklikler yapılacak. Çalışmaların başladığını duyuran Bakan Nebati üzerinde çalıştıkları yeni modelin detaylarını da tek tek anlattı. Yapılan çalışmalarda KDV düzenlemesi ile ilgili bir çok alternatif yol bulunuyor. Yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönündeki konu ise en dikkat çeken detay olarak göze çarpıyor. İşte düzenlemeye ilişkin bilgiler...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KDV düzenlemesi ile ilgili "Gerçekten çok ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi piyasadaki başta üreticileri tüketicilerin başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz. Katma değer vergisinin (KDV) sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Mali müşavirlerimiz yoruluyordu. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 18 DÜŞECEK
Yapılan çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. Bu kapsamda öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.