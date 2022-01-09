Marketteki etiket fiyatları değişiyor Bakan Nebati ’Çok ses getirecek’ dedi! KDV düşüyor her şeye indirim geliyor! Yüzde 18 detayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili önemli değişikliğe gidiliyor. Yapılacak düzenleme ile etiket fiyatları düşecek bu durum da vatandaşların da cebini rahatlatacak. Türkiye'de şuanda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistemde köklü değişiklikler yapılacak. Çalışmaların başladığını duyuran Bakan Nebati üzerinde çalıştıkları yeni modelin detaylarını da tek tek anlattı. Yapılan çalışmalarda KDV düzenlemesi ile ilgili bir çok alternatif yol bulunuyor. Yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönündeki konu ise en dikkat çeken detay olarak göze çarpıyor. İşte düzenlemeye ilişkin bilgiler...