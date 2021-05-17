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Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Halk, Fiba, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları

Binlerce kişi taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve güncel teklifleri öğrenmek istiyor. Kamu ve özel bankalar tarafından duyurulan kredi faiz oranları belirli periyotlarda değişiyor ve son durum internet siteleri üzerinden rahatlıkla hesaplanabiliyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. Bu bağlamda merak edenler için yazımızda en uygun teklifi veren banka ve ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranlarını detaylı bir şekilde ilettik.

17.05.2021 17:34 - Son Güncelleme: 17.05.2021 17:34
Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Halk, Fiba, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları

Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Pek çok kişi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. Mayıs ayının ortalarında bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Halk, Fiba, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,37

Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Halk, Fiba, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,32

Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Halk, Fiba, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları

VAKIFBANK 0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli
Son taksit balon ödemeli
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Halk, Fiba, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları

Kampanya Koşulları:

Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.