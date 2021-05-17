Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Halk, Fiba, Garanti, Vakıf kredi faiz oranları

Duyanın kulağına çok cazip geldi! Taze kampanya kapınızı çalacak! Pek çok kişi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. Mayıs ayının ortalarında bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.