Marketlerle ilgili flaş açıklama! Ve aniden değişti! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde bundan sonra…

Denk gelenin eli ayağına dolaşabilir! Ve aniden değişti! AK Parti 1 Ekim'de açılacak meclis öncesi fiyat enflasyonun önüne geçilmesi için Hal Yasası'nı tekrar gündemine aldı. Hal Yasası ile market raflarındaki ürün fiyatlarının dengelenmesi için frigofirik (Isı değişimine duyarlı) araç almak isteyenlere teşvik verilmesi planlanıyor. Buna göre bir teşvik mekanizması kurulacak. AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, "Nüfusu 5 binden az olan yerlerde zincir market olmamalı, besin sanayinde fason üretim yaptıramamalı" önerisinde bulundu.