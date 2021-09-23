Altın fiyatlarında yörünge değişti, yürekleri hoplattı! 23 Eylül Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında kritik seviyeler!
Altın piyasası 22 Eylül Çarşamba gününü yükselişle kapattı Yatırımını altından yapan vatandaşlar altın fiyatlarında son durum yakından takip ediyor. Peki 23 Eylül Perşembe altın düştü mü, yoksa yükselmeye devam mı ediyor? Altın fiyatları bugün kritik rakamlarda... Gram altının ardından çeyrek altın fiyatları da yükselişe geçmeye başladı. 23 Eylül bugün Gram altının alış fiyatı 491,26 TL olurken, Çeyrek altın da 797,00 TL'den satılıyor. İşte Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Tam altın, 22 ayar bilezik ve diğer tüm altın fiyatlarında alış ve satış fiyatı hakkında detaylar...
23.09.2021 07:51
- Son Güncelleme: 23.09.2021 07:51
23 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Bir önceki gün yükselişle kapanan altın piyasasının bugünkü durumu merak ediliyor. Altın fiyatlarında yörünge değişti, yeni rakamlar yürekleri hoplattı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında kritik seviyeler... Yatırımcıların ve takı olarak almak isteyenlerin yakından takip ettiği altın piyasasında dengeler değişti. Bugünkü altın fiyatlarındaki son durum haberimizde...
23 EYLÜL BUGÜN GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN VE DİĞER ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için vatandaşlar sık sık son durumu araştırıyor. İşte 23 Eylül bugün altın fiyatları...