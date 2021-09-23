Altın fiyatlarında yörünge değişti, yürekleri hoplattı! 23 Eylül Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında kritik seviyeler!

23 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Bir önceki gün yükselişle kapanan altın piyasasının bugünkü durumu merak ediliyor. Altın fiyatlarında yörünge değişti, yeni rakamlar yürekleri hoplattı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarında kritik seviyeler... Yatırımcıların ve takı olarak almak isteyenlerin yakından takip ettiği altın piyasasında dengeler değişti. Bugünkü altın fiyatlarındaki son durum haberimizde...