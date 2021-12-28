Marketlerden peş peşe indirim açıklamaları geliyor yüzleri gülüyor! Çay, tuvalet kağıdı, pirinç, ayçiçek yağı süt fiyatları yarından itibaren
Geçtiğimiz hafta döviz kurlarında yaşanan düşüş etiketlere yansımaya başladı. Bilindiği üzer Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajları ardından döviz kurlarında %40'tan fazla düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımaya başladı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtıyor.
Marketlerden peş peşe indirim açıklamaları geliyor yüzleri gülüyor! Çay, tuvalet kağıdı, pirinç, ayçiçek yağı süt fiyatları yarından itibaren Marketler kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüş sonrası indirimleri etiketlere yansımaya başladı. Geçen hafta pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi.
CARREFOURSA'DAN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM AÇIKLAMASI
CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.
Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz.
Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz.
MİGROS'TA İNDİRİMLER RAFA YANSIMAYA BAŞLADI
Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Migros'tan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: