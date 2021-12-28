Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ne kadar AGİ alacak? AGİ sistemi sil baştan

Yeni yıldan itibaren işçi, memur ücretlerinin vergilendirilmesinde yeni bir dönem başlıyor. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Buna göre 5004 lira olan aylık brüt tutarından Sosyal Güvenlik Kurumu primi, işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretler gelir vergisinden istisna olacak. Birden fazla işverenden ücret alanlarda istisna sadece yüksek olana ücrete uygulanacak, diğer işyerlerine muafiyet uygulanmayacak. Bekâr çalışanlarla evli, çocuklular arasında ücret vergisinde bir fark olmayacak. Muafiyet tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi muafiyeti aylık net asgari ücretin yüzde 15'inden fazla olamayacak. Buna göre 2022'de çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası 638 liradan fazla olamayacak. Sabah'ın haberine göre asgari ücretliler dışındaki çalışanların aylık brüt ücretlerinden 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden bin 7.59 damga vergisi kesilecek. Asıl ücret dışında çalışanlara yemek, yol yardımı gibi sosyal destekler veriyor.