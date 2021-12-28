Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ne kadar AGİ alacak? AGİ sistemi sil baştan
Yeni yıldan itibaren işçi, memur ücretlerinin vergilendirilmesinde yeni bir dönem başlıyor. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Aylık gelir vergisi istisnası en fazla ne kadar olacak? Birden fazla işte çalışanlar için vergi istisnası nasıl uygulanacak? Asgari ücretin üzerindeki kazançlarda damga vergisi istisnası var mı? Evli, çocuklu, bekâr çalışan açısından ücret vergisinde bir fark var mı? Engellilik indirimi, sendika aidatı asgari ücretin içinde mi yer alıyor? İşte detaylar...
Yeni yıldan itibaren işçi, memur ücretlerinin vergilendirilmesinde yeni bir dönem başlıyor. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Buna göre 5004 lira olan aylık brüt tutarından Sosyal Güvenlik Kurumu primi, işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretler gelir vergisinden istisna olacak. Birden fazla işverenden ücret alanlarda istisna sadece yüksek olana ücrete uygulanacak, diğer işyerlerine muafiyet uygulanmayacak. Bekâr çalışanlarla evli, çocuklular arasında ücret vergisinde bir fark olmayacak. Muafiyet tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi muafiyeti aylık net asgari ücretin yüzde 15'inden fazla olamayacak. Buna göre 2022'de çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası 638 liradan fazla olamayacak. Sabah'ın haberine göre asgari ücretliler dışındaki çalışanların aylık brüt ücretlerinden 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden bin 7.59 damga vergisi kesilecek. Asıl ücret dışında çalışanlara yemek, yol yardımı gibi sosyal destekler veriyor.
1-Aylık gelir vergisi istisnası en fazla ne kadar olacak?
Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak.
2-Birden fazla işte çalışanlar için vergi istisnası nasıl uygulanacak?
Birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak. Çalışan en yüksek ücreti hangi işverenden alıyorsa muafiyet sadece o işyerinde uygulanacak. Diğer işyerleri için vergi istisnası söz konusu olmayacak.
3-Asgari ücretin üzerindeki kazançlarda damga vergisi istisnası var mı?
Yeni yıldan itibaren damga vergisi muafiyeti aylık brüt asgari ücrete (5004 lira) isabet eden kısım için uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücretli çalışanlardan artık damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretin üzerinde geliri olanlarda her ay bordrodaki o aya ilişkin 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutardan binde 7.59 damga vergisi kesilecek.
4-Evli, çocuklu, bekâr çalışan açısından ücret vergisinde bir fark var mı?
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlardan kesilen verginin tamamı iade ediliyordu. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona erdi.