MARKETLERDEN BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören inanamadı! İşte A101, Migros, Carrefoursa, ŞOK 10 Temmuz 2022 fiyat listesi
Zincir marketler tarafından yapılan indirimler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yağ fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101, BİM ayçiçek yağı ne kadar? İşte merak edilenler...
10.07.2022 16:12 - Son Güncelleme: 10.07.2022 16:12
- Komili Ayçiçek Yağı 2 litre 79,00 TL
- Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre 184,90 TL
- Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 litre 154,00 TL
- Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre 30,90 TL
-
-
MİGROS AYÇİÇEK YAĞI FİYATI
- Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre: 157,50 TL
- Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre fiyatı: 169,90 TL
- Kırlangıç Ayçiçek Yapı 4 litre: 157,90 TL
- Turna Ayçiçek Yağı 4 litre: 134,90 TL
- Emek Ayçiçek Yapı 4 litre: 129,90 TL
CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
- Carrefour Ayçiçek Yağı 2 litre: 69,00 TL
- Carrefour Ayçiçek Yağı 5 litre: 155,00 TL
- Komili Ayçiçek Yağı 4 litre: 174,50 TL
- Biryağ Ayçiçek Yağı 4 litre: 159,90 TL
- Orkide Ayçiçek Yağı 2 litre: 93,90 TL
- Yudum Ayçiçek Yapı 2 litre: 98,50 TL
- Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre: 199,50 TL
- Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre 174,90 TL