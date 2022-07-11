🎁 3 ay ertelemeli, faizsiz 7.000-15.000 ile 20.000 TL kredi fırsatı! Bankalardan bayram hediyesi! 💸 Ziraat, Vakıfbank, Akbank 5 dakikada hesaba yatıyor!

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3 ay ertelemeli kredi başvuruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve ihtiyaç kredisi hesaplama ekranı!
Birçok banka tarafından başlatılan kampanyalara göre 3 ay ertelemeli krediler veriliyor. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En çok aratılanlar arasında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri sorusu yer alıyor. Peki, 3 ay ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? 3 ay ertelemeli kredi hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
İhtiyaç kredilerinde erteleme yapabileceğiniz azami süre 3 aydır. Bu süre ticari kredilerde 6 aya kadar çıkabilmektedir. Erteleme imkanından yararlanarak alacağınız bir kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ayrıca erteleme süreci içinde ayrıca faiz ödemesi yapılmaktadır. Örneğin 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisini erteleme kampanyasından yararlanarak 33 ay vade ile aldığınızı var sayalım. Ertelemiş olduğunuz o 3 aylık kısım içinde faiz işlemi uygulanmaktadır.
CEBTEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ 2022
CEPTETEB Hoş Geldin Faizli Kredi 1.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar kullanılabilmektedir. Maksimum kullanım vadesi 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50.001 TL ile 100.000 TL aralığındaki kredilerde ise 24 aydır. Kredi faiz oranı Findeks Kredi Notu'na göre değişiklik gösterir. Kredi Tahsis Ücreti, kredi tutarının %0,5'i olarak hesaplanmakta ve hesaplamasına %10 BSMV dahil edilmektedir. Hayat sigortasına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermekte olup 2 yıllık istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik veya gündelik hastane ek teminatlarını içeren hayat sigortası bedelidir. Maliyet oranları hesaplanırken sigorta tutarı dahil edilmemiştir.
YAPIKREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.
Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.
Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.
Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.
Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.
Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.
AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ 2022
Faiz oranları kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri skoru ve benzer nedenlerle müşteri özelinde değişebilmektedir.
3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
Erteleme dahil ihtiyaç kredilerinde azami vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 aydır. Azami kredi vadesi belirlenirken, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda müşterinin varsa mevcut kredilerinin bakiyesi de dikkate alınabileceğinden azami vadeler değişebilecektir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.
Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5'i kadar olup, bu tutar üzerinden ayrıca %10 oranında BSMV tahsil edilmektedir.
Banka uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.
Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.
Gelir Belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi **(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)