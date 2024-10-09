Marketlerden acil toplatma kararı alındı! 11 çay markasında zararlı madde bulundu: Gıda boyası, ilaç...

Tarım ve Orman Bakanlığı , guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı liste ile Türkiye'de üretilen veya satılan 619 ürüne 'sakıncalı' ibaresi ekledi. Bu ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığı belirtildi.

Türkiye'de Çay Tüketimi ve Sakıncalı Ürünler

Avrupa'nın en fazla çay tüketen ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, 81 ilde dağıtımı yapılan ve yüz binlerce vatandaş tarafından tüketilen bu ürünler insan sağlığını tehlikeye atabilecek içeriklere sahip.