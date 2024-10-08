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110 BİN ÇALIŞAN ARANIYOR! En çok hangi mesleklerde işe alım yapılıyor? Garson, temizlik işçisi, özel güvenlik, aşçı, satış elemanı...

İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı artmaya devam ediyor. İlk 9 ayda işe girenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Halen 110 bin açık iş bulunurken, en çok hangi alanlarda alım yapıldığı ve personel arandığı da belli oldu. İşte en çok işe alım yapılan meslekler...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:51 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:58
110 BİN ÇALIŞAN ARANIYOR! En çok hangi mesleklerde işe alım yapılıyor? Garson, temizlik işçisi, özel güvenlik, aşçı, satış elemanı...

İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan İŞKUR, istihdama katkısını sürdürüyor. İŞKUR'un eylül ayı istatistik bülteni verileri, istihdamda yaşanan artışı ortaya koyuyor. Bültene göre; eylül ayında İŞKUR aracılığıyla 134 bin 70 kişi işe yerleştirildi. Ağustos ayında bu sayı yani İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı 119 bin 336'ydı. İşe yerleştirilenlerin yüzde 58.4'ünü oluşturan 78 bin 274'ü erkek, yüzde 41.6'sını oluşturan 55 bin 796'sı da kadın oldu.

110 BİN ÇALIŞAN ARANIYOR! En çok hangi mesleklerde işe alım yapılıyor? Garson, temizlik işçisi, özel güvenlik, aşçı, satış elemanı...

394 BİN GENÇ İŞE GİRDİ
Ocak-Eylül döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 1 milyon 80 bin 189'a ulaştı. İlk 9 ayda İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin 411 bin 528'inin kadın, 394 bin 79'unun genç, 30 bin 585'inin engelli ve 199 bin 776'sının yükseköğrenim mezunu olduğu belirtildi.

110 BİN ÇALIŞAN ARANIYOR! En çok hangi mesleklerde işe alım yapılıyor? Garson, temizlik işçisi, özel güvenlik, aşçı, satış elemanı...

Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibariyle sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi.

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