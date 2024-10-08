Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni uygulaması "güvenilirgida.tarımveorman.gov.tr" ile vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlar tek tek ifşalanıyor. 2 Ekim'den bu yana açıklanan taklit ve tağşiş listelerinde çıkanlar şok ediyor. Vatandaşa domuz eti yediren de var, köfte yerine tavuk derisi yediren de, pul biber yerine boya yediren de.