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Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın canına kasteden fırsatçıları ifşalamaya devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Domuz eti, kıymada tavuk derisi, lahmacunda taşlık, pul biberde boya, tek tırnaklı eti derken bu kez de doğal ürünlerin doğal olmadığını öğrendik. Vatandaşa naturel sızma zeytinyağı diye tohum yağları yedirmişler. Çiçek balında da taklit ve tağşiş çıktı. İşte yeni listedeki taklit ve tağşiş yapan firmalar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:46 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 08:46
Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni uygulaması "güvenilirgida.tarımveorman.gov.tr" ile vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlar tek tek ifşalanıyor. 2 Ekim'den bu yana açıklanan taklit ve tağşiş listelerinde çıkanlar şok ediyor. Vatandaşa domuz eti yediren de var, köfte yerine tavuk derisi yediren de, pul biber yerine boya yediren de.

Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste

ARBY'S'TE KANATLI ETİ ÇIKTI
Taklit ve tağşiş listesinde TAB Gıda'ya ait olan Arby's isminin yer aldığı görüldü. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildiğini açıkladı.

Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste

SARIYER BÖREKÇİSİ'NİN KIYMALI BÖREĞİNDE TAĞŞİŞ
Sarıyer Börekçisi adı altında Sultangazi, Pendik ve Kağıthane'de yapılan incelemelerde kıymalı böreklerde kanatlı et ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.

ARİFOĞLU BAHARAT'IN İÇİNDEN BOYA ÇIKTI
Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limet Şirketi'ne bağlı Arifoğlu Baharatları da taklit ve tağşiş listesinde yerini aldı.

Firmanın öğütülmüş tatlı biber ve acı kırmızı Maraş biberi ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

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