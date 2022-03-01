Marketlerde yeni dönem başlıyor! Alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, ŞOK, A101 indirimli ürün etiketlerinde artık o bilgi yer alacak!

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından açıklama yaptı. Tüm illerden vatandaşlar bu haberi duymasının ardından nasıl değişiklikler yaşandığını merak ederek araştırmaya başladı. BİM, ŞOK, A101 gibi daha pek çok marketi kapsayan yeni yönetmeliğin detaylarını haberimizde derledik. Marketteki indirimli etiketlere bakarken bu detayı da incelemeyi unutmayın.