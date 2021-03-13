Marketlerde satılamayacak! A101, ŞOK, Migros ve BİM'de onaylandığı an bu ürünler raflardan kaldırılacak

Marketler geniş yelpazede ürün satışı gerçekleştiriyor. Özellikle aktüel ürünler fiyat indirimi nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak.