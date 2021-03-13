Emekliye yüksek maaş formülü! Hangi kurumdan emeklilik avantajlı? Başvuru yaparken dikkat...
Emeklilikte alınacak maaşı belirlemek çalışanın elinde. Yüksek maaş için çalışırken alınabilecek önlemler bulunuyor. Bunlara dikkat eden, maaşı artırıyor. Peki, hangi kurumdan emeklilik avantajlıdır? İki yerden maaş almak mümkün mü? Emeklilik başvurusunda neye dikkat etmek gerek? Ek ödemeler emekli aylığını artırır mı? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik...
13.03.2021 07:03
- Son Güncelleme: 13.03.2021 07:03