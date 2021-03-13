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Emekliye yüksek maaş formülü! Hangi kurumdan emeklilik avantajlı? Başvuru yaparken dikkat...

Emeklilikte alınacak maaşı belirlemek çalışanın elinde. Yüksek maaş için çalışırken alınabilecek önlemler bulunuyor. Bunlara dikkat eden, maaşı artırıyor. Peki, hangi kurumdan emeklilik avantajlıdır? İki yerden maaş almak mümkün mü? Emeklilik başvurusunda neye dikkat etmek gerek? Ek ödemeler emekli aylığını artırır mı? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik...

13.03.2021 07:03 - Son Güncelleme: 13.03.2021 07:03
Emekliye yüksek maaş formülü! Hangi kurumdan emeklilik avantajlı? Başvuru yaparken dikkat...

Tüm çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek maaş almak.

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Emekliye yüksek maaş formülü! Hangi kurumdan emeklilik avantajlı? Başvuru yaparken dikkat...

Emeklilik tarihini işe giriş zamanı ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde.

Emekliye yüksek maaş formülü! Hangi kurumdan emeklilik avantajlı? Başvuru yaparken dikkat...

Burada bazı noktalara dikkat etmek lazım. En önemli parametre ise brüt maaş.

Emekliye yüksek maaş formülü! Hangi kurumdan emeklilik avantajlı? Başvuru yaparken dikkat...

1. Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın.

Emekliye yüksek maaş formülü! Hangi kurumdan emeklilik avantajlı? Başvuru yaparken dikkat...

Böylece alacağınız maaşı artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.