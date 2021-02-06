Harici masraf ve dosya ücreti yok! En az 1000 en fazla 75 bin lira ihtiyaç kredisi imkanı! Başvuru şartları açıklandı
Nakit para ihtiyacı olanlar dönem dönem bankaların değişikliğe gittiği ihtiyaç kredisi faiz oranlarını inceliyor. 36 aya varan fırsatla cazip kredi teklifleri nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında yer alıyor.
Harici masraf ve dosya ücreti yok! En az 1000 en fazla 75 bin lira ihtiyaç kredisi imkanı! Başvuru şartları açıklandı. Bankalar tarafından duyurulan ihtiyaç kredisi faiz oranları anbean takip ediliyor. Bu bağlamda çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında dikkatleri üzerine çekti.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.
50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.