Hesabınıza anında 75.000TL krediniz yatsın... Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflara son!
Hesabınıza anında 75.000TL krediniz yatsın... Kredi çekerken dosya masrafı, evrak masrafı gibi masraflara son! Kullandığınız kredilerde artı bir gider uygulaması olmadan 36 ay vade olanağı ile anında krediniz cebinizde. Lüzumunuzu karşılamak yada nakit lüzumunuzu gidermek için hemen müracaat yapabilirsiniz. Öte yandan 4077 sayılı Tüketici'yi Koruma Kanunu'na göre kredi çekecek vatandaşlar için bir çile haline gelen dosya masrafını 10 yıl geriye dönük olarak almak mümkün. Bunun için öncelikle ne kadar dosya masrafı ödediğinizi belgelemeniz gerekir.
Son dönemlerde nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelerken dikkat çeken bir teklif sunuldu. Belirli tarihler arasında ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor ve bankalar yeni tekliflerini vatandaşa sunmakta. Nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir bilgi paylaşıldı. Enpara.com %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağladığını duyurdu. Duyurunun ardından gözler kredi hakkındaki detaylara çevrildi. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmemektedir.
BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI
Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.
Farklı kredi tekliflerini karşılaştırırken toplam maliyet oranlarını dikkate almanızı öneririz. Sizin için en avantajlı olan kredi toplam maliyet oranı en düşük olan kredidir.
* Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara.com müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.
* İhtiyaç kredisi başvuruları QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kullanmış olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini geciktirmeden, düzenli olarak yapmış/yapıyor olmanız ve şu anda düzenli bir gelirinizin olması veya son dönemlerde Enpara.com'da bir birikiminizin olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenlerdir.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,94. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 1.84 olarak değişiyor. Takvim
50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951 lira olarak karşımıza çıkıyor.
100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.
* Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer Enpara.com müşterisiyseniz değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda internet veya cep şubemizden kredi ödeme planınızı ve sözleşmesini onaylayarak kredinizi anında kullanabilirsiniz. Eğer Enpara.com müşterisi değilseniz, öncelikle sizi kısa bir süre içinde adresinizde ziyaret ederek Enpara.com müşterisi yaparız.