Marketler kısıtlamalarla beraber hızlıca değiştirdi! A101, Migros, ŞOK, BİM'de çarşambadan sonra...
Bu hafta salı günü açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıklamış ve kısmi kapanma uygulanacağını ifade etmişti. Alınan kararlar arasında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri de yer aldı. Yeni karara göre hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde değişikliğe gidilerek akşam 19.00 ile sabah 05.00 olarak revize edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından işletmelerin açık olduğu saatlerde de değişiklik yaşandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri de böylece değişmiş oldu. Alışveriş yapmak isteyenler ise marketlerin kaçta kapandığını öğrenmek için açıklamaları takip ediyor.
Marketler kısıtlamalarla beraber hızlıca değiştirdi! A101, Migros, ŞOK, BİM'de çarşambadan sonra marketler daha erken saatte kapanıyor. Kısmi kapanmayla hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde değişikliğe gidildi. 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren hafta içi artık akşam 19.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Alınan bu kararın ardından iş yerlerinin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle marketlerin yeni çalışma saatleri belli oldu.