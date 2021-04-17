Marketler kısıtlamalarla beraber hızlıca değiştirdi! A101, Migros, ŞOK, BİM'de çarşambadan sonra...

Bu hafta salı günü açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıklamış ve kısmi kapanma uygulanacağını ifade etmişti. Alınan kararlar arasında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri de yer aldı. Yeni karara göre hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde değişikliğe gidilerek akşam 19.00 ile sabah 05.00 olarak revize edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından işletmelerin açık olduğu saatlerde de değişiklik yaşandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri de böylece değişmiş oldu. Alışveriş yapmak isteyenler ise marketlerin kaçta kapandığını öğrenmek için açıklamaları takip ediyor.

17.04.2021 20:56 - Son Güncelleme: 17.04.2021 20:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





