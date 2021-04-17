Altın ve gümüş fiyatları için yeni ikaz! Uzman isim sürpriz olmaz diyerek duyurdu! Aralık ayında en az...

Sert düşüş ve yükselişiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcısı tarafından anbean inceleniyor. Dün kapanışta gram altının alış fiyatı 458 lira, satış fiyatı ise 461,20 lira oldu. Ayrıca çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satıldı. Dört gözle takip edilen altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalardaki yükselişin ardından dalgalı seyir sürüyor. Büyük ve küçük ölçekte alım yapıp yatırım yapanlar bu kapsamda piyasalardaki son durumu ve fiyatların hangi yöne hareket edeceğini merak etmekte. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

17.04.2021 19:27 - Son Güncelleme: 17.04.2021 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





