Korona aşısı milyarder etti! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var
Dünyayı adeta ele geçiren ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs insan hayatından resmen 1 yılı aşkın bir süre çaldı. Koronavirüsü durdurmak için gece gündüz çalışarak aşı bulan firmalar ise kazançlarını katladı. Koronavirüs aşısı üreterek en çok kazanan firmalar belli oldu. Listede zirveyi 2 Türk kapladı.
UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'NİN ŞİRKETİ ZİRVEDE
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ilaç şirketi Pfizer, birlikte geliştirdikleri korona aşısı ile anlaşmalardan en fazla kazanç sağlayan üreticiler arasında yer aldı.
BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı için, Avrupa Birliği'nden (AB) 300 milyon doz, ABD'den 200 milyon doz, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 40 milyon doz dahil toplamda 780 milyon doz sipariş aldı.
BioNTech ile maliyetleri ve karlarını eşit olarak bölen Pfizer, mevcut anlaşmalara dayalı olarak 2021'de 15 milyar dolarlık satış bekliyor. Şirketler bu yıl 2 milyar doz tedarik edebilecek kapasitede olduğunu bildirdikleri için toplam satışın 30 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Diğer şirketlere nazaran daha köklü bir şirket olan Pfizer'in (kuruluş tarihi 1849) hisseleri son 12 ayda yüzde 1,8 artarken, BioNTech hisseleri ise yüzde 156 arttı.