Korona aşısı milyarder etti! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'NİN ŞİRKETİ ZİRVEDE

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ilaç şirketi Pfizer, birlikte geliştirdikleri korona aşısı ile anlaşmalardan en fazla kazanç sağlayan üreticiler arasında yer aldı.

BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı için, Avrupa Birliği'nden (AB) 300 milyon doz, ABD'den 200 milyon doz, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) 40 milyon doz dahil toplamda 780 milyon doz sipariş aldı.