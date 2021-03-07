Erken emeklilik için bunları yapın! Erken emeklilik hayali için 7 formül! Milyonları ilgilendiriyor!
Milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik için bunları yapın! Refah bir yaşlılık için hayal kuran ve daha erken yaşta bu hayale kavuşmak isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haber var. Erken emeklilik hayali için 7 formülü uygulayıp daha genç yaşta bu imkana kavuşmak mümkün. Yıl, yaş ve prim şartını yerine getirenler emekli olabilse de bu yaşı bazı avantajlardan yararlanarak erkene çekebilmek mümkün. Böylece 49 ve 51 yaşında refah bir emeklilik hayatı yaşanabilir. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları…
Milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik için bunları yapın! Refah bir yaşlılık için hayal kuran ve daha erken yaşta bu hayale kavuşmak isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haber var. Erken emeklilik hayali için 7 formülü uygulayıp daha genç yaşta bu imkana kavuşmak mümkün. Yıl, yaş ve prim şartını yerine getirenler emekli olabilse de bu yaşı bazı avantajlardan yararlanarak erkene çekebilmek mümkün. Böylece 49 ve 51 yaşında refah bir emeklilik hayatı yaşanabilir. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları…
Yıllarca sigortalı olarka çalışan vatandaşların en büyük hayali refah bir emekliliktir ve erken yaşta buna sahip olmayı herkes ister. Emeklilikte yaşa takılanlar için farklı formüller sunuluyor, normalde çok önemli olan yaş faktörünün yanı sıra sigortanın başladığı tarih de öne çıkan şartlardan biri. Herkesin arama motorları üzerinden "Ne Zaman Emekli Olurum" sorusunu sıklıkla sorgulamasının yanı sıra en çok merak edilen erken emekliliğe dair ayrıntıları da haberimizde bulabilirsiniz.
1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
3. 10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.