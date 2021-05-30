Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Olası rakam ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını enflasyon belirliyor. Mayıs ayına ilişkin kritik enflasyon verisi ise 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayında belli olacak olan zam oranları netleşmeye başladı. Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

30.05.2021 10:13 - Son Güncelleme: 30.05.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





