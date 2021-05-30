Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Olası rakam ortaya çıktı
Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranını enflasyon belirliyor. Mayıs ayına ilişkin kritik enflasyon verisi ise 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayında belli olacak olan zam oranları netleşmeye başladı. Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? İşte detaylar...
30.05.2021 10:13
- Son Güncelleme: 30.05.2021 10:13
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti.
İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.
Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46'lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.
TAHMİNLER ARTIŞ YÖNÜNDE
Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1.27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1.18-1.73 aralığında değişiyor.
Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6.80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28'e yükselecek.