Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar?

Gündemde milyonlarca vatandaş Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara taşıdıkları banka tarafından promosyon veriliyor ve bum iktar her bankaya göre farklılık gösteriyor. Peki 2021 emekli promosyonu ne kadar? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol kapsamında milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren banka promosyonlarına dair merak edilenleri haberimizde derledik.