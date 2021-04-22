RAMAZAN İMSAKİYE
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Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar?

Gündemde milyonlarca vatandaş Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara taşıdıkları banka tarafından promosyon veriliyor ve bum iktar her bankaya göre farklılık gösteriyor. Peki 2021 emekli promosyonu ne kadar? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol kapsamında milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren banka promosyonlarına dair merak edilenleri haberimizde derledik.

22.04.2021 11:39 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:39
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar?

Gündemde milyonlarca vatandaş Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara taşıdıkları banka tarafından promosyon veriliyor ve bum iktar her bankaya göre farklılık gösteriyor. Peki 2021 emekli promosyonu ne kadar? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol kapsamında milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren banka promosyonlarına dair merak edilenleri haberimizde derledik.

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Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını alma taahhüdü karşılığında bankalardan promosyon alabiliyor. Peki diğer şartlar neler, herkes bu imkandan faydalanabiliyor mu? Arama motorları üzerinden sıklıkla Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar? Sorgulaması da yapılır oldu. Bankalar emekli promosyonlarını tek tek açıkladı, haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar?

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 emekli promosyonu ne kadar?

3 YIL BEKLEME ZORUNLULUĞU YOK

SGK ile protokol üç yıllığına 2017'de yapılmıştı. Daha iyi bir avantaj çıkarsa üç yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor.