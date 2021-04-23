Bankalar harekete geçti... Kefil yok, teminat yok! 100.000 TL veriliyor! Hükümet son dakika düğmeye bastı!

Son dakika: Sıkıntıda olan işletmelere 100 bin liralık destek kredisi verileceği ve ödeme kolaylıklarının planlandığı öne sürüldü. Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilen destek kredisinin, kefil-teminat gibi zorunluluklar olmadan edinilebilmesi ve çok sayıda bankanın bu sisteme dahil olması nedeniyle tercih edilebileceği belirtiliyor.

Hükümet, daha önce deprem ve doğal afetlerde uygulamaya koyduğu destek kredisini pandemi için de planlıyor. Edinilen bilgiye göre, Hükümet, Acil Destek Kredisi Programı'na göre bir çalışma başlattı. Daha önce, deprem ve sel felaketi gibi durumlarda KOBİ'ler ve işletmeler için acil destek kredisi kapsamında yapılan çalışmanın bir benzeri, 'pandemi' nedeniyle yeniden uygulamaya konulacak.

23.04.2021 08:31 - Son Güncelleme: 23.04.2021 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





