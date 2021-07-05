Market çalışma saatleri 2021! Normalleşmede hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Gündemde yoğun bir şekilde Market çalışma saatleri 2021 sorgulaması yapılıyor. Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanırken pek çok işletmenin saatlerinde de değişiklik yapılmıştı. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarının artmasıyla birlikte normalleşmenin 3. etabı başladı ve 1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Vatandaşlar en çok ziyaret edilen BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin güncel çalışma saatlerini merak etmeye başladı. peki Hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Gündemde yoğun bir şekilde Market çalışma saatleri 2021 sorgulaması yapılıyor. Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanırken pek çok işletmenin saatlerinde de değişiklik yapılmıştı. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarının artmasıyla birlikte normalleşmenin 3. etabı başladı ve 1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Vatandaşlar en çok ziyaret edilen BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin güncel çalışma saatlerini merak etmeye başladı. peki Hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Market çalışma saatleri 2021! Hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında marketlerin saatleri de sık sık güncellenmişti. 1 Temmuz itibariyle normalleşme başlayıp hafta içi hafta sonu yasaklar kalkınca vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK güncel saatlerini araştırıyor.
MARKETLER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;