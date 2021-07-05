Market çalışma saatleri 2021! Normalleşmede hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Gündemde yoğun bir şekilde Market çalışma saatleri 2021 sorgulaması yapılıyor. Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanırken pek çok işletmenin saatlerinde de değişiklik yapılmıştı. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarının artmasıyla birlikte normalleşmenin 3. etabı başladı ve 1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı. Vatandaşlar en çok ziyaret edilen BİM, A101, ŞOK gibi marketlerin güncel çalışma saatlerini merak etmeye başladı. peki Hafta içi ve hafta sonu BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?