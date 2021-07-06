Arabası olanlara nakit desteği müjdesi! Anında hesabınıza yatıyor! Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiyle başvurun
Anında hesabınıza yatıyor! Vakıfbank, yüksek nakit gereksinimlerini karşılamak amacıyla kredi kullanmak isteyen fakat kredi şartlarını sağlayamayan vasıta sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. Taşıt ipoteklerine karşı gereksinim kredisi kampanyaları vatandaşların acil nakit gereksinimlerinin karşılanmasında büyük basitlik sağlıyor. Vakıfbank, nakit gereksinimi olan ve araba sahibi olan kişilerin bu fırsattan yararlanarak gereksinim kredisi kullanmasına imkân sağlamaktadır. Her türlü araç için kredi imkânı sunan bankalar, hem araba tutkunlarına hem ihtiyacı olanlara hem de ticari için araba sahiplerine bu sayede büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Vakıfbank'tan acil nakit gereksinimi olanlara müjdeli haber geldi. Nakit gereksinimi olan ve kredi bulmakta zorlanan vatandaşlara Vakıfbank'tan büyük fırsat! Araç sahibi olan vatandaşlar, acil nakit gereksinimlerini karşılamak amacıyla vasıtalarını rehin göstererek kredi kullanabilecekler. Yüksek nakit gereksinimleri amacıyla Vakıfbank, tüketiciye vasıtalarını kullanma fırsatı vermektedir. Peki, vasıta rehni karşılığında Vakıfbank'tan gereksinim kredisi nasıl alınır? Hangi belgeler gerekli? Nasıl başvurulacağı ile alakalı bütün sorular haberimizin detaylarında.
Vakıfbank Otomobil Rehni Karşılığı İhtiyaç Kredisi Şartları
Vakıfbank, yüksek nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanmak isteyen ancak kredi şartlarını sağlayamayan araç sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. Taşıt ipoteklerine karşı ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük kolaylık sağlıyor. Vakıfbank, nakit ihtiyacı olan ve araba sahibi olan vatandaşların bu fırsattan yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanmasına olanak sağlamaktadır.
Vakıfbank'tan yüksek miktarda ihtiyaç kredisi almak için aracınızı kullanabilirsiniz. Aracınızı rehin göstererek Vakıfbank'tan 36 aya kadar vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi ödemelerinizi üçer aylık dönemler halinde veya değişken taksit seçenekleri ile gerçekleştirebilirsiniz.
Bu ihtiyaç kredisine başvurmak için;
Kredi puanınız olumlu olmalı,
Belirli ve düzenli gelire sahip olmalı(ticari tüketiciler hariç),
Kredi tutarı otomobil marka, tip ve modeline göre belirlenecek değerinin en fazla 50% oranında sınırlıdır.
Vakıfbank Otomobil Rehni Karşılığı İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Vakıfbank'tan otomobilinizi rehin göstererek yüksek tutarlı ihtiyaç kredisi çekmek için gerekli belgeler;