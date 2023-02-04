Mardin 1.010, Niğde 700 müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MARDİN-NİĞDE ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ŞUBAT TAKVİMİ

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri 1. Etap takvimi belli oldu: