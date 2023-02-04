Mardin 1.010, Niğde 700 müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ MARDİN-NİĞDE ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
TOKİ arsa kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Mardin ve Niğde ili için sonuçlar belli olacak. Peki, TOKİ Niğde Mardin arsa kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sonuçları.
TOKİ Mardin ve Niğde arsa kuraları hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ İlk Evim Arsa kuraları 1 Şubat itibariyle start verdi. Kura takvimine göre bugün Mardin ve Niğde kuraları gerçekleştirilecek. Mardin Merkez'de 800 müstakil, 210 müşterek arsa, Niğde Merkez'de 700 müstakil arsa hak sahibini bulacak. İşte Mardin 1.010, Niğde 700 müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ ŞUBAT TAKVİMİ
Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.
10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri 1. Etap takvimi belli oldu:
Mardin Merkez 800 müstakil arsa kuraları, 3 Şubat 2023 Cuma günü bugün saat 10:00'da TOKİ stüdyolarında seyircisiz online olarak yayınlanacak. Mardin Merkez 210 müşterek arsa için geçerli başvuruların tamamı hak sahibi olarak kabul edildi.
İŞTE MARDİN ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI!
Niğde Merkez 700 müstakil arsa kuraları, 3 Şubat 2023 Cuma günü bugün saat 13:30'da TOKİ stüdyolarında seyircisiz online olarak yayınlanacak.
Niğde Merkez 219 müşterek arsa için geçerli başvuruların tamamı hak sahibi olarak kabul edildi.
NİĞDE ARSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI!
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.