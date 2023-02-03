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Haberler Ekonomi EYT’liye 8.500 TL! EYT rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT’liye 8.500 TL! EYT rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

2.2 milyon kişi EYT düzenlemesinin çıkmasıyla emekli aylığının yanı sıra promosyon da alacak. EYT rüzgarı bankaların kampanyalarını da hareketlendirdi. Promosyon 8 bin 500 liraya çıktı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.02.2023 09:12 - Son Güncelleme: 03.02.2023 09:12
Eyt’lıye 8.500 tl! EYT Rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Heyecanla beklenen EYT düzenlemesinin Meclis maratonu başlarken, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekenler, prim ve yıl şartını tamamlamışsa düzenleme yürürlüğe girer girmez emekli aylığına kavuşacak.

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Eyt’lıye 8.500 tl! EYT Rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT'lilere aylıkla birlikte promosyon kapısı da açılacak.

Eyt’lıye 8.500 tl! EYT Rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Bu hareketlilik bankaların promosyon kampanyalarına da yansımaya başladı.

Eyt’lıye 8.500 tl! EYT Rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre promosyon tutarı 8.500 liraya kadar çıktı. Tutarın daha da yükselmesi bekleniyor.

Eyt’lıye 8.500 tl! EYT Rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

MART'TA HESAPTA
EYT'liler banka promosyonu için süreci emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek.

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