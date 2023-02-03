EYT’liye 8.500 TL! EYT rüzgarı promosyona yansıdı! Hangi banka ne kadar veriyor?
2.2 milyon kişi EYT düzenlemesinin çıkmasıyla emekli aylığının yanı sıra promosyon da alacak. EYT rüzgarı bankaların kampanyalarını da hareketlendirdi. Promosyon 8 bin 500 liraya çıktı...
03.02.2023 09:12 - Son Güncelleme: 03.02.2023 09:12
Heyecanla beklenen EYT düzenlemesinin Meclis maratonu başlarken, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekenler, prim ve yıl şartını tamamlamışsa düzenleme yürürlüğe girer girmez emekli aylığına kavuşacak.
MART'TA HESAPTA
EYT'liler banka promosyonu için süreci emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek.