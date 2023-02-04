Emekliye 8.500+1.000 TL ödeme! Şubat ayı Promosyon ÜCRET TABLOSU NETLEŞTİ! Ziraat, Halkbank, İŞ, Finansbank, PTT, Garanti...

Emekli promosyon ödemeleri için yeni liste bankalar tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin çıkmasıyla beraber emekli aylığının yanı sıra promosyon ödemesi de almış olacak. Bu kapsamda EYT rüzgarı bankaların kampanyalarını da etkiledi. Şubat ayında en yüksek tutar 8 bin 500 TL'ye çıktı. Öte yandan bazı bankalarda 1000 TL bonus ödemeler de bulunuyor. Peki, 2023 Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte banka banka yeni ücret tutarları...