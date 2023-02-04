Emekliye 8.500+1.000 TL ödeme! Şubat ayı Promosyon ÜCRET TABLOSU NETLEŞTİ! Ziraat, Halkbank, İŞ, Finansbank, PTT, Garanti...
Şubat ayı emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar yeni ayın gelmesiyle birlikte yeni kampanyaları duyurdu. Özellikle EYT düzenlemesiyle beraber bankalar ücretlerinde yükselişe gitti. Peki, en yüksek emekli maaş promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte detaylar.
Emekli promosyon ödemeleri için yeni liste bankalar tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin çıkmasıyla beraber emekli aylığının yanı sıra promosyon ödemesi de almış olacak. Bu kapsamda EYT rüzgarı bankaların kampanyalarını da etkiledi. Şubat ayında en yüksek tutar 8 bin 500 TL'ye çıktı. Öte yandan bazı bankalarda 1000 TL bonus ödemeler de bulunuyor. Peki, 2023 Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte banka banka yeni ücret tutarları...
2.2 milyon kişi EYT düzenlemesinin çıkmasıyla emekli aylığının yanı sıra promosyon da alacak. EYT rüzgarı bankaların kampanyalarını da hareketlendirdi. Promosyon 8 bin 500 liraya çıktı...
Heyecanla beklenen EYT düzenlemesinin Meclis maratonu başlarken, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekenler, prim ve yıl şartını tamamlamışsa düzenleme yürürlüğe girer girmez emekli aylığına kavuşacak.