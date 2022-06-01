Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası yeni dönemde çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanana ebeveynler için geliştirmiş oldukları eğitim kredisi kampanyalarına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
01.06.2022 09:03 - Son Güncelleme: 01.06.2022 09:03
Çocuklarının aldıkları eğitimler için destek olmak isteyen ancak mevcut ekonomik şartlar çerçevesinde yeterli nakitleri olmayan vatandaşlara, kamu bankasından olumlu yanıt geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, eğitim kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı. İşte kamu bankalarının eğitim desteklerine ilişkin ayrıntılar
Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022
Ülkemizin en köklü kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik durumlar çerçevesinde çocuklarının eğitim masraflarını karşılama konusunda güçlük çeken ailelere, eğitim kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili kampanyasına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.