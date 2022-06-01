Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

Çocuklarının aldıkları eğitimler için destek olmak isteyen ancak mevcut ekonomik şartlar çerçevesinde yeterli nakitleri olmayan vatandaşlara, kamu bankasından olumlu yanıt geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, eğitim kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı. İşte kamu bankalarının eğitim desteklerine ilişkin ayrıntılar