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Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası yeni dönemde çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanana ebeveynler için geliştirmiş oldukları eğitim kredisi kampanyalarına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

takvim.com.tr
01.06.2022 09:03 - Son Güncelleme: 01.06.2022 09:03
Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

Çocuklarının aldıkları eğitimler için destek olmak isteyen ancak mevcut ekonomik şartlar çerçevesinde yeterli nakitleri olmayan vatandaşlara, kamu bankasından olumlu yanıt geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, eğitim kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı. İşte kamu bankalarının eğitim desteklerine ilişkin ayrıntılar

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Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022

Ülkemizin en köklü kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik durumlar çerçevesinde çocuklarının eğitim masraflarını karşılama konusunda güçlük çeken ailelere, eğitim kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili kampanyasına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 20.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,79
  • Vade satısı: 36 ay
  • Aylık taksit tutarı: 803 TL

Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 50.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,89
  • Vade satısı: 36 ay
  • Aylık taksit tutarı: 2.049 TL

Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Çocuk okutan ailelere müjde: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 100.000 TL
  • Faiz oranı: Yüzde 1,89
  • Vade satısı: 24 ay
  • Aylık taksit tutarı: 5.449 TL

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