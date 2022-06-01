Manisa Salihli'de su kuyusundan çok kaliteli petrol fışkırdı! Köylüler büyük sevinç yaşıyor telefonları susmuyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde çiftçi Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesinde kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin yüzde 6'sının, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan incelemede çok kaliteli petrol olduğunun tespit edilmesini bölgedekiler büyük sevinçle karşıladı. Petrol olduğunu duyan da köylüleri aradı. Bugünlerde köylülerin telefonları susmuyor.
Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel (40), 28 Mayıs'ta kendisine ait zeytin bahçesinde su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddeyi fark edince deneme amaçlı kibrit çaktı ve böylelikle saat 20.30 sıralarında zeytinlikte yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, alevler, kısa sürede söndürüldü.
Daha sonra yapılan incelemede yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi.
Yangın üzerine jandarma, güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekti ve mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden önceki gün numune aldı. Numunelerin analiz sonuçları dün geldi. İncelemede kuyuda 205 metre derinlikte bulunan yanıcı maddenin yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.
'DENEME YAPTIĞIMIZDA ALEVLENDİ'
Petrolün bulunduğu bahçenin sahibi Mustafa Yüksel, annesi Saniye Yüksel, eşi Havva Yüksel ve oğlu Veli Yüksel ile bölgeye geldi. Mutlu olduklarını dile getiren bahçe sahibi Mustafa Yüksel, şunları söyledi: