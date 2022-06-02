20-25 yıl kriteri gündemde! EYT’de 47-48-49 yaşa düşürme formülü! Yaşa Takılana emeklilik ufukta görülüyor: 950 bin kişiye 3.000 TL maaşla...

3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler EYT'ye çevrildi. İlk aşamada kapsamın belirlenmesiyle yaşa takılanlara emeklilik yolu açılacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda kapsam belirlendikten sonra bunun için pek çok formül de gündeme geliyor. Kimlerin yasaya dahil olacağı belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hükümet kanadından çalışmalar devam ediyor. İşte EYT'de son durum hakkında gelişmeler...