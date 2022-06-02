Altın için kritik uyarı! O tarihte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları... Ölümcül darbeler ardı ardına iniyor!
Ölümcül darbeler ardı ardına iniyor! Altın için kritik uyarı! O tarihte... Altın fiyatlarının son senelerde süratli yükseliş göstermesinden sonra geçen son 1 hafta içinde ki zarar açıklamaları ardından fiyatlar sabitlik kazandı. Koronavirüs aşısı sonrasında hastalıkta ortaya gelen enfeksiyonlar ve gelişme üstüne ekonomi de başlayan hız, küresel büyümeler ile eş güdümlü iyimserlik kazanmaya başladı. Bu anlamda altın fiyatları bugün güne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı 1833 dolar oranına kadar geriledi. Yatırımcılar altın fiyatları karşısında şok olurken gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?
Kıdemli piyasa ve altın analistlerinden olan Edward Moya altın fiyatları ile alakalı görüşlerini dile getirdi. Ona göre altın fiyatları en aşağı civarlara kadar düşüş gösterebilir. Dolarda ortaya gelmiş olan toparlanmanın ardından altının külçe fiyatı 1750 dolara kadar inebilir! Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte 2 Haziran güncel altın fiyatları
Yatırımcılar altın fiyatlarına dikkat etmeli
Dünya çapındaki küresel büyümeler ile birlikte kazanılmış olan iyimserlik sonunda altın fiyatlarının bir anda aşağı doğru hareket ettiğini söylemek mümkün.
Önümüzdeki günler bağlamında çok kısa bir vakit için altın fiyatları daha da düşüş göstererek 1750 dolar oranına kadar çakılabilir. Geçtiğimiz zamanlarda ortaya gelmiş olan yüzde 1.3 oranındaki düşüş hareketi ardından önümüzdeki aylarda altı fiyatları en kötü gidişatına devam edecek. Şu an amacıyla fiyatı en az değişen gümüş metaller oldu.
Altın fiyatlarında düşüş panik yaratmıştı
Altın fiyatlarında düşüş olması ile birlikte pek çok altın yatırımcısı paniklemiş durumda. Doların toparlanma sürecine bağlı olarak altında daha çok düşüş olacağı görüşür mevcut. Altın yatırımcıları altın fiyatının 1750 dolar oranına kadar inmesi haline karşı önlemlerini almayı planlıyor.