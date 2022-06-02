Altın için kritik uyarı! O tarihte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları... Ölümcül darbeler ardı ardına iniyor!

Önümüzdeki günler bağlamında çok kısa bir vakit için altın fiyatları daha da düşüş göstererek 1750 dolar oranına kadar çakılabilir. Geçtiğimiz zamanlarda ortaya gelmiş olan yüzde 1.3 oranındaki düşüş hareketi ardından önümüzdeki aylarda altı fiyatları en kötü gidişatına devam edecek. Şu an amacıyla fiyatı en az değişen gümüş metaller oldu.