Manisa Salihli’de su için yapılan sondajdan petrol fışkırdı! TPAO inceledi: Yüzde 94’ü su yüzde 6’sı çok kaliteli petrol

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.