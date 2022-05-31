Manisa Salihli'de su için yapılan sondajdan petrol fışkırdı! TPAO inceledi: Yüzde 94'ü su yüzde 6'sı çok kaliteli petrol
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan incelemesi sonucunda yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak." dedi.
31.05.2022 20:08 - Son Güncelleme: 31.05.2022 20:08
Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı. Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.