Kilosu 12-15 bin TL'den satılıyor! Giresunlu kadınlar ısırgandan elde ettikleri iplikleri tekstil firmalarına satıyor
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan 7 kadın, doğadan topladıkları ısırgan otlarının lifinden iplik yaparak ekonomiye kazandırıyor. Muhtar Fahrettin Kılıç "Bölgemizin yanı sıra İstanbul ve Denizli'de bulunan bazı tekstil firmalarıyla temasa geçtik. Buralardan olumlu geri dönüşler aldık. Küçük miktarlarda da olsa gelen siparişler doğrultusunda üretimimize devam ediyoruz" dedi. Bir kilogram ısırgan ipliği 1,5 ayda elde edilirken ısırgan ipliğin kilogramı ise kalitesine göre 12 ila 15 bin liraya satılıyor.
31.05.2022 18:02 - Son Güncelleme: 31.05.2022 18:02
Sahile yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 168 nüfuslu Akkaya köyünün muhtarlığı, doğada bol miktarda bulunan ısırgan otunun ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında köydeki kadınlar, topladıkları ısırgan otunu kuruttuktan sonra saplarından elde edilen lifleri ipliğe dönüştürüyor.
Köy muhtarı Fahrettin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısırgan otunun yörede fazla olduğunu ancak değerlendirilemediğini söyledi.