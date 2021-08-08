Malulen emeklilik maaşı ne kadar? Malulen emeklilik şartları 2021 nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yıllarca çalışan milyonlarca kişi emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve buna bir an önce kavuşmak istiyor. Bazı şartları taşıyan vatandaşlar daha erken bu hayata kavuşabiliyor. Malulen emeklilik için 1800 gün prim şartı ön plana çıkıyor. Diğer tüm şartlar ise merak edenler için haberimizin içeriğinde yer alıyor.