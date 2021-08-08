Malulen emeklilik maaşı ne kadar? Malulen emeklilik şartları 2021 nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
Malulen emeklilik maaşı ne kadar? Erken emeklilik herkesin hayali ve milyonlarca vatandaş çalışırken bir yandan da yaşlılıkta refah hayat yaşamanın hayallerini kuruyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre belli başlı şartları taşıyan vatandaşlar daha erken emekli olma hakkını elde ediyor. Bunlardan da biri de malulen emeklilik ve başvuruların nereden, nasıl yapıldığı merak konusu oluyor. Malulen emeklilik şartları 2021 nelerdir? Sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde yer alıyor.
Malulen emeklilik maaşı ne kadar? Malulen emeklilik şartları 2021 nelerdir? Başvurular nereden, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yıllarca çalışan milyonlarca kişi emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve buna bir an önce kavuşmak istiyor. Bazı şartları taşıyan vatandaşlar daha erken bu hayata kavuşabiliyor. Malulen emeklilik için 1800 gün prim şartı ön plana çıkıyor. Diğer tüm şartlar ise merak edenler için haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Maluliyet durumu yaşayanların Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde en az 10 yıl sigortalı olması gerekir. İş gücü kaybının belirlenen oranda olduğu raporla ispat edilen ve 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlardan 1800 prim günü ödemesi şartını yerine getirmesi beklenir. (Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından verilen raporda "başka birinin sürekli bakımına muhtaç" ifadesinin yer alması durumunda sigortalılık süresi ve prim miktarı şartları aranmaz.)
Malulen emeklilik için yapılan başvurunun ardından kişilerin sevk edilen sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması gerekir. Sevk genellikle devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma Hastaneleri ile üniversite hastanelerine yapılır. Bu raporda iş gücü kaybı oranın en az %60 olması gereklidir. Yazılan raporda maluliyet oranı ve durumu açık bir şekilde belirtilmelidir.