BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ağustos aşurelik ürünlerde indirimler! BİM’de bu Salı güzellik ürünlerinde fırsatlar…
Gündemde yoğun şekilde araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ağustos yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Her Salı ve Cuma günleri vatandaşların ihtiyaç duyduğu çeşitli kategorideki ürünleri uygun fiyatla satın almalarını sağlayan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM'de güzelliğine düşkün olanlar için de makyaj malzemelerinden tarağa, saç ürünlerinden ojelere, takılara kadar pek çok seçenek sizleri bekliyor. İşte güncel Bİm aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.
08.08.2021 10:09
- Son Güncelleme: 08.08.2021 10:13
BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ağustos yine dopdolu ve özellikle Aşure Günü yaklaşırken ihtiyaç duyulacak tüm malzemeler ve gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Bu Salı BİM şubelerinde yine vatandaşları sevindirecek kampanyalar yer alıyor. Pijama takımından Naturalove marka birbirinden çeşitli takılar, Note marka makyaj ürünleri, Eeose Kaş Kirpik Serumu, Mara Dark Glow Oje gibi ürünleri stoklar bitmeden almak isteyenler için güncel BİM kataloğu haberimizde derledik.