BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ağustos aşurelik ürünlerde indirimler! BİM’de bu Salı güzellik ürünlerinde fırsatlar…

BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Ağustos yine dopdolu ve özellikle Aşure Günü yaklaşırken ihtiyaç duyulacak tüm malzemeler ve gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Bu Salı BİM şubelerinde yine vatandaşları sevindirecek kampanyalar yer alıyor. Pijama takımından Naturalove marka birbirinden çeşitli takılar, Note marka makyaj ürünleri, Eeose Kaş Kirpik Serumu, Mara Dark Glow Oje gibi ürünleri stoklar bitmeden almak isteyenler için güncel BİM kataloğu haberimizde derledik.