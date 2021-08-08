Evlilikten şikayet edenleri üzecek haber! 25 yıl evli kalana emeklilik yolda! Şartları belli oldu!

Eşiyle 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik gelişmesi! Sigorta girişi olmayan ya da bir yerde sigortalı olarak çalışmayan ev hanımları, evlilik süresine göre emekli olabilir. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için bir yasa tasarısı düzenlenmiş ve TBMM'ye sunulmuştu. Bu tasarıya göre; gerekli şartlara uygun olan ev hanımları 25 yıllık evlilik ve 50 yaş şartına uymaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar. Yasa tasarısının kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması halinde; ev hanımları çalışma hayatlarının olup olmamasına bakılmaksızın borçlanarak emekli olabilecekler.