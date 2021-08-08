Evlilikten şikayet edenleri üzecek haber! 25 yıl evli kalana emeklilik yolda! Şartları belli oldu!
Evli çiftleri ilgilendiren önemli gelişme! Yeni evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlar iş hayatına ara vermek ya da sona vermek zorunda kalabiliyor. Bu nedenle kadınlar iş hayatından büyük bir kopuş yaşıyor ve emeklilik haklarından vazgeçiyor. Ancak evlilik nedeniyle ev hanımlarına emeklilikte yeni gelişmeler yaşanıyor. Emekli olup yaşlılık döneminde rahat etmek isteyen vatandaşlar, ek haklarla emeklilik yolunu araştırırken, 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik yolda! Ancak bunun için bazı şartlar belirlenmiş durumda. TBMM'ye sunulan teklifin kabul edilmesi halinde evlilik hayatını sürdürenler bundan faydalanabilecek.
Eşiyle 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik gelişmesi! Sigorta girişi olmayan ya da bir yerde sigortalı olarak çalışmayan ev hanımları, evlilik süresine göre emekli olabilir. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için bir yasa tasarısı düzenlenmiş ve TBMM'ye sunulmuştu. Bu tasarıya göre; gerekli şartlara uygun olan ev hanımları 25 yıllık evlilik ve 50 yaş şartına uymaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar. Yasa tasarısının kabul edilmesi ve yürürlüğe konulması halinde; ev hanımları çalışma hayatlarının olup olmamasına bakılmaksızın borçlanarak emekli olabilecekler.
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.