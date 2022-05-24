Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL'lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!
Yeni dönemde çeşitli ekonomik problemler ve tedarik problemleri sebebi ile maliyetleri artan eczacılara kamu bankası Halkbank'tan destek gecikmedi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm eczacı vatandaşlara, nakit hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte Halkbank'ın eczacı kredisine ilişkin ayrıntılar
24.05.2022 09:43 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:43