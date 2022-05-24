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Haberler Ekonomi Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL'lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!

Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL'lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!

Yeni dönemde çeşitli ekonomik problemler ve tedarik problemleri sebebi ile maliyetleri artan eczacılara kamu bankası Halkbank'tan destek gecikmedi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm eczacı vatandaşlara, nakit hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte Halkbank'ın eczacı kredisine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
24.05.2022 09:43 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:43
Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL’lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!

Halk Bankası yalnızca eczacılık mesleğini icra eden vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu kredi kampanyasını kamuoyuna duyurdu.

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Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL’lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!

Halk Bankası Eczacı İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından birisi olan ve oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Halk Bankası, yeni dönemde birçok farklı kategori altında kredi kampanyaları geliştirdi.

Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL’lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!

Emekli ihtiyaç kredisi, memur ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi ve daha pek çok kampanyası ile gündeme gelen banka, bu kez de yalnızca eczacı olan vatandaşları kapsayan özel ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu.

Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL’lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!

Halk Bankası, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri sebebi ile giderek pahalılaşan gündelik hayat şartlarına ve artan maliyetlere karşın eczacı vatandaşların yanında yer aldığını duyurdu.

Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek: Bir ziyaretinize 100 bin TL’lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz!

Söz konusu kampanya duyurusunu geliştirmiş olduğu eczacı kredisi ile destekleyen banka, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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