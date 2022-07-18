Mağazalar ACİL 7.500 TL’ye çalışacak personeller arıyor! İstanbul + onlarca ilde iş ilanı yayımlandı! Diplomasız, sınavsız, şartsız dolgun maaşla...

KOTON PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI

Koton mağazaları sürekli olarak sirkülasyon yaşayan şirketlerden bir tanesidir. Bu nedenle sık sık personel ihtiyacı duyan Koton, sürekli olarak iş ilanları yayımlayarak kendilerine başvuran adayları değerlendirmektedir. Özellikle bayan adaylar için tercih edilen mağazalar arasında ilk sırada yer alan Koton'da çalışan personel sayısının yaklaşık %60'dan fazlası kadındır.