Maçkolik (MACKO) halka arz fiyatı ne kadar? Bugün işlem görmeye başlıyor! Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı?
Maçkolik halka arz detayları merak ediliyor. Maçkolik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Maçkolik halka arz fiyatı, işlem tarihi ve tüm merak edilenler...
Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı. Bu nedenle konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte Maçkolik halka arz sonuçları...
MAÇKOLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama ise şu şekilde;
"Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mackolik" veya "Şirket") paylarının halka arzında 19 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Mackolik'in mevcut ortaklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet pay halka arz edilmiştir. Mackolik paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 38,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir."
"Şirket Çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."
MAÇKOLİK HANGİ BANKALARDA VAR?
Maçkolik, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Yıldız Pazar'da satışa sunuldu.