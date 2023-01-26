Maçkolik (MACKO) halka arz fiyatı ne kadar? Bugün işlem görmeye başlıyor! Maçkolik halka arz sonuçları açıklandı mı?

"Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mackolik" veya "Şirket") paylarının halka arzında 19 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Mackolik'in mevcut ortaklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın sahip olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet pay halka arz edilmiştir. Mackolik paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 38,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir."