Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

Pek çok şahıs yapılandırma yasasından faydalanarak borçlarından kurtuldu. Bu yasa belki de en çok prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yaradı. Yaşı doldurduğu durumda prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma ile borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek. Şimdi bu fırsatın yanına bir de kredi imkânı geldi. İşte emeklilik amacıyla yapılandırmadan yararlanacaklara kredi veren bankalar… Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.