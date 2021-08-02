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Haberler Ekonomi Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, nakit sorunu yaşamasından dolayı bu kolaylıktan yararlanamıyordu. Prim borçlarını yapılandırma yasasından faydalanarak ödemek isteyenlere kredi müjdesi geldi. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.

takvim.com.tr
02.08.2021 08:01 - Son Güncelleme: 02.08.2021 08:01
Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

Pek çok şahıs yapılandırma yasasından faydalanarak borçlarından kurtuldu. Bu yasa belki de en çok prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yaradı. Yaşı doldurduğu durumda prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırma ile borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek. Şimdi bu fırsatın yanına bir de kredi imkânı geldi. İşte emeklilik amacıyla yapılandırmadan yararlanacaklara kredi veren bankalar… Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.

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Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

EMEKLİ OLMAK İÇİN KREDİ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Yapılandırma yasasından yararlanarak prim borcunu ödemek isteyenlere bankalardan büyük kolaylık geldi.

9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile yeni bir yapılandırma imkanı getirilmişti.

Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulmasına karar verilmişti.

Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

Yapılan anlaşma ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilik prim borcunu ödemek isteyenlere kredi vererek, emekli olmalarını sağlayacak. Borç ise 13 gün sonra bağlanacak olan emeklilik maaşından kesilecek.

Maaştan kesilecek! Emekli olamayanlara yaradı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olmak isteyene büyük müjde!

AYLIK FAİZ ORANI 1.55

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.